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陸：美競爭法案就涉台等問題指手畫腳 中方堅決反對
針對美眾議院審議通過2022年美國競爭法案，大陸外交部發言人趙立堅今回應指，該法案涉華內容充斥著冷戰思維和零和理念，詆毀中國發展道路和內外政策，鼓吹開展對華戰略競爭，就涉台、涉疆、涉港、涉藏等問題指手畫腳。中方對此堅決反對。
據澎湃新聞，趙立堅說，中方多次說過，美國怎麼發展，怎麼提升自己的競爭力，那是美國自己的事。但美國不要拿中國說事，更不得以此為藉口，干涉中國內政，損害中國利益。
他並指，這一法案再次暴露了美方霸道、霸凌行徑，根本違背了當今世界求和平、謀發展、促合作的時代潮流和人心所向，最終只會損害美國自身的利益。
趙立堅強調，美方應摒棄冷戰思維和零和理念，客觀理性看待中國和中美關係，刪除法案中涉華消極內容，停止審議推進該法案，停止損害中美關係和雙方在重要領域的合作。
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