哈薩克總統托卡耶夫邀請9月訪哈 習近平已接受

「彭帥沒有被性侵！誰說我被性侵了？」2021年11月2日在官方微博帳號上，發文指控中國前國家副總理張高麗強暴自己，並因權勢性侵衍生長年不倫關係的中國女子網球名將——彭帥——北京時間2月6日上午接受法國權威的運動媒體《隊報》（L’Equipe）獨家專訪。訪問中，彭帥再次推翻了自己已被刪除的微博控訴，強調並不曾說過「被任何人性侵」，並否認自己遭到中國政府封殺或人身控制。相關訪問內容，基本上與中國官媒與新加坡《聯合早報》早前的爭議訪問說法一致，但作為世界一流體育媒體的《隊報》是如何「突圍安排」與彭帥的真人會面？超過一小時的訪問接觸中，彭帥是否真的完全正常？通篇訪問引發的討論、爭議、譴責與反譴責亂鬥，又還有哪些未解而敏感「不能被問」的黑洞與問題？

2022-02-07 17:47