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哈薩克總統托卡耶夫邀請9月訪哈 習近平已接受

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸國家主席習近平(右)2月5日在北京人民大會堂會見出席北京2022年冬奧會開幕式的哈薩克總統托卡耶夫。（哈薩克總統新聞辦公室）
大陸國家主席習近平(右)2月5日在北京人民大會堂會見出席北京2022年冬奧會開幕式的哈薩克總統托卡耶夫。（哈薩克總統新聞辦公室）

哈薩克方面（Kazakhstan）2月5日稱，中國大陸國家主席習近平9月會對哈薩克進行國是訪問。

據新華社報導，習近平5日上午在北京人民大會堂會見出席北京2022年冬奧會開幕式的哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）。

習近平當時指出，中哈建交30年來，兩國關係不斷邁上新台階，達到永久全面戰略夥伴的新高度。一個獨立自主、安全穩定、繁榮發展的哈薩克，符合中哈兩國人民共同利益。中方堅定支持哈薩克維護獨立、主權和領土完整，相信哈方有能力維護國家安全、社會穩定。

香港01引述哈薩克總統新聞辦公室稱，托卡耶夫會晤期間邀請習近平9月訪問哈薩克，「習近平已接受邀請」。

習近平 北京 香港

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