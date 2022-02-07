洪秀柱統一言論 綠委：朱立倫事前就知情

國民黨前主席洪秀柱日前提及「中國夢不能缺少台灣，台灣不能在民族復興浪潮中缺席」等統一言論，國民黨主席朱立倫今天表示， 國民黨反對任何傷害中華民國的說法。民進黨立委林俊憲指出，朱立倫事前就知情洪秀柱的說法，既不能撇清關係，又不敢認同洪的言論，「親愛的朱主席，宣揚統一不叫交流，叫『輸誠』。」

林俊憲在臉書指出，洪秀柱跑去參加北京冬奧的開幕式，還說要「加速兩岸和平統一大業」，這番言論引起了非常大的不滿。洪秀柱鼓吹統一早已不是新聞，她也可以主張這是言論自由，但其實真正的問題不在她身上，而是她代表誰而說？是誰的立場？

林俊憲指出，雖然國民黨第一時間就切割這是她的個人言論，但首先要釐清一件事，會見汪洋這麼高層級的中國官員，為何偏偏是洪秀柱？說到底還不是因為她曾擔任國民黨主席，有這個身分、有宣傳價值才會受邀，中國要的就是從國民黨人士口中說出促統言論，這種意圖所有台灣人都懂，就偏偏國民黨不懂，還放行讓她去了。

林俊憲認為，根據洪秀柱自己的說法，朱立倫事前就知情，這其實讓朱立倫騎虎難下，既不能完全撇清關係，又不敢認同洪秀柱的言論，只好硬湊出什麼「交流比交惡好」這種莫名奇妙的言論。一般人的交流是有來有往、交換觀點，卑躬屈膝的配合對方一唱一和，這不叫交流，而是「輸誠」。

林俊憲指出，重點是看國民黨如何回應？朱立倫會選擇當個什麼樣的黨主席？是看清楚民意？還是繼續自甘被深藍統派綁架？很遺憾他選擇了後者，證明他不是個值得期待的領導人，而是另一個大佬們操縱的傀儡木偶罷了。