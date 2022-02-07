「冰墩墩」超搶手 習近平對摩納哥親王說：選一對送給孩子

北京冬奧會吉祥物「冰墩墩」、「雪容融」和各類紀念品受到關注，尤其「冰墩墩」超搶手。大陸國家主席習近平就對來訪的摩納哥親王說，選一對送給孩子，向他們致以祝福，成為有趣的冬奧花絮。

據星島網，習近平2月6日下午在北京人民大會堂會見摩納哥元首阿爾貝二世親王。

習近平說：「我聽說這次準備回去給孩子帶一個冰墩墩，這冰墩墩得是（給）雙胞胎，得有兩個。你選一對你心愛的冰墩墩帶回去，帶給你的孩子，向他們致以祝福，讓他們今後也能夠對冰雪運動感興趣，正如你一樣，成為這方面的健將。」

摩納哥親王阿爾貝二世表示衷心感謝。

報導說，擁有熊貓形象和冰晶外殼，並酷似太空人的「冰墩墩」，在冬奧開幕式上的演出中大放異彩，眾多粉絲直呼「真的是史上最可愛的吉祥物」。

5日在北京人民大會堂，摩納哥阿爾貝親王體驗捏麵人製作，在完成了一個冰墩墩後，請求工作人員讓他再做一次，因為他有一對龍鳳胎，「如果只帶回去一個冰墩墩，那就不好交代了」。