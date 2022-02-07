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洪秀柱見汪洋惹議 陸委會：欺騙本質的「民主協商」

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圖/德國之聲
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(德國之聲中文網) 台灣陸委會在周日 (2月6日)被問到國民黨前主席洪秀柱2月5日見汪洋一事，表示這是中國「藉由主辦冬奧進行統戰宣傳工作」。

根據新華網，汪洋表示，在堅持「一中原則」和「九二共識」的基礎上，願意與台灣各黨派、團體和人士就兩岸關系相關問題開展廣泛深入的對話溝通和民主協商。

但陸委會稱「一中原則」「錯誤」，還說汪洋口中的「民主協商」有欺騙本質，說這種協商就是「消滅中華民國台灣的協商」。

雖然沒有直接點名洪秀柱，但陸委會呼籲在兩岸交流時，各界「應留意北京統戰分化操作、遵守相關規範」。

德國之聲日前訪問淡江大學兩岸關系研究中心主任張五岳，他說，兩案要談判得有「互信」，但現在習近平與台灣總統蔡英文不可能接受對方談判前提，使談判現在變成「假議題」。

他認為，北京最後仍會主張談判，但是「以武逼談」，而這關鍵就是美中博弈後大國力量的消長。他說:「北京的立場認為美中『大兩岸』決定台海『小兩岸』。」

國民兩黨論戰

洪秀柱會見汪洋相關言論在台灣引發議論，民進黨立委王定宇強調洪秀柱「沒台灣代表性」，也說她「背叛蔣經國路線」，「失格到令人惡心」。

國民黨立委陳以信告訴德國之聲，洪秀柱是以個人身份出席，相關舉動純屬「民間交流」，有助於「中斷的兩岸交流」。

他也反批陸委會主席邱太三剛上任時說要兩岸「春暖花開」，如今「春去秋來」，兩岸關系還是沒有恢復正常，有民間人士想促進兩岸交流，應以正面看待。

(綜合報道)

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本文章由德國之聲授權提供】

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