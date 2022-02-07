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國際奧委會證實 彭帥與巴赫已在北京會面

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸網球選手彭帥。美聯社
大陸網球選手彭帥。美聯社

外電報導，國際奧委會證實，中國大陸網球運動員彭帥與國際奧委會主席巴赫在北京會面。

紐時中文網報導，根據國際奧委會周一發布的聲明，兩人（上）周六在奧林匹克俱樂部共進晚餐，共同出席的還有前運動員委員會主席、國際奧委會成員科斯蒂·考文垂。

聲明並未提及彭帥的性侵指控，或巴赫就該指控施壓、要求展開調查的可能性，但聲明稱，彭帥曾在本屆冬奧會的現場觀賽，包括周六晚間中國與挪威的冰壺比賽。

報導指，彭帥去年底從公眾視野中消失，在全球引發了有關其安全的廣泛擔憂，國際奧委會的聲明是首個表明她人在中國並且安全的跡象。

聲明指出，彭帥告訴巴赫，她對自己沒有獲得去年夏天在東京舉行的夏季奧運會的參賽資格感到失望，但計劃在新冠大流行結束後前往歐洲。

聲明還表示，考文垂將與彭帥保持聯繫，「三人都同意，任何關於此次會面內容的進一步溝通都將交由彭帥自由決定。」

彭帥 挪威 北京

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