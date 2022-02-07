港媒：中聯辦約見建制派人士 徵詢特首人選意見

香港下屆行政長官選舉將於二月二十日開始提名，三月二十七日進行投票，港媒披露，中聯辦領導人在上周，個別約晤建制派中的重量級人士，諮詢他們對於特首人選的意見，期間中聯辦官員並沒有提出具體下任特首人選，僅聽取他們對人選的意見。

香港星島日報引述消息指，有關諮詢工作在上周大年初一以後進行，獲中聯辦諮詢的建制派重量級人士，包括現任及前任政協常委、愛國愛港陣營內主要團體領導人。相關諮詢工作由中聯辦副主任親自進行，採取「一對一」諮詢，了解他們對特首選舉、特首人選的意見。中聯辦官員僅聽取意見，沒有發表評論，亦沒有提及下任特首人選。由於特首選舉臨近，有受諮詢人士對於北京現階段仍進行這種「開放式」諮詢工作，亦感到奇怪。

報導指，特首選舉至今未有具分量政治人物宣布參選，現任特首林鄭月娥多次被問及是否角逐連任，都拒絕置評；全國政協副主席梁振英多次接受媒體訪問，暗示有興趣參選特首，但亦未有公開表態。

大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，有意參選者在沒有得到北京祝福，以及有信心獲得一大部分選委支持之下，一般不會願意公開表明參選意向，「大家都在研判形勢，要知道自己有多少勝算，但問題是，一日未得到祝福，沒有信心得到選委支持，就不知道勝算」。

他又指出，過往特首選戰較早開鑼，原因在於有為數不少的反對派選委存在，而處於弱勢的有意參選者，希望透過拉攏反對派，獲得提名票及投票時的暗票機制，最終殺出重圍。而反對派亦可藉此在選舉中，發揮影響選情的關鍵作用，「以前有反對派也會提名參選人，他們希望在這個過程中產生某種主導作用，對未來特首提出要求，影響民意，最後達成左右選舉的效果，他們傾向於很早期便『出招』，而建制派，中央政府也要接招，不能讓反對派取得先機，設定選舉議程」。

他認為，在沒有反對派選委的情況下，選戰提早發生的可能性較低。

劉兆佳說，北京一向希望見到特首選舉時君子之爭，不會因候選人的競爭，破壞香港穩定和愛國陣營團結，「中央今次肯定非常嚴謹認真，因為下一個特首任期是關鍵時刻，國際大環境劇變，要思考如何在該大環境下維護香港及國家安全，而本港社會經濟也處於轉捩關頭，要破解深層次矛盾，建立多元化產業結構基礎等等」。