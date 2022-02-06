王毅：有國家推行單邊主義 組建小圈子熱衷集團政治

2月5日，大陸國務委員兼外長王毅會見出席北京冬奧會開幕式的聯合國秘書長古特瑞斯。王毅表示，當今世界充滿不確定性、不穩定性，癥結在於個別國家打著多邊主義的旗號，卻欲把自己的標準強加於人，推行單邊主義，組建小圈子、熱衷集團政治。

據大陸外交部網站發布，王毅指出，古特瑞斯專程出席冬奧會開幕式，體現了聯合國對冬奧會的支持和對中國同聯合國合作的重視。

據中方發布，古特瑞斯說，當前，國際形勢動盪、衝突現象頻發，分裂、脫鉤傾向發展，他尤其對發展中國家面臨的困境深感擔憂，此時弘揚奧運的團結互助精神比以往任何時候都更加重要。

他並讚賞中方長期以來在維護多邊主義、參與維和、促進發展等方面發揮的至關重要作用，認為大陸國家主席習近平提出全球發展倡議正當其時，聯合國予以明確支持並願與中國就此開展合作。

王毅表示，中方一貫主張踐行真正的多邊主義。認為世界只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；只有一個秩序，就是以國際法為基礎的國際秩序；只有一套規則，就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。中方堅定支持聯合國在國際事務中發揮核心作用。

雙方就阿富汗、烏克蘭等地區熱點問題交換了看法。

同一天，王毅也會見了出席北京冬奧會開幕式的世界衛生組織總幹事譚德塞。

譚德塞讚賞中方為全球抗疫提供的大力支持，積極評價中方為非洲提供6億疫苗援助並向新冠疫苗實施計畫提供捐助，願繼續同中方加強衛生領域合作，期待並相信中方將為實現全球新冠疫苗70%的接種目標發揮重要作用。

王毅表示，疫情後發起了1949年以來規模最大的緊急人道主義行動，向120多個國家和國際組織供應超過21億劑疫苗。很多發展中國家特別是非洲國家收到的第一批疫苗來自中國，迄今獲得的大多數疫苗也來自中國。中方支持世衛組織提出的全球疫苗接種戰略，願與世衛組織就彌合免疫鴻溝、實現發展中國家疫苗可及性可負擔性加強合作，為全球徹底戰勝疫情作出應有貢獻，共同建設人類衛生健康共同體。