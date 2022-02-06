習近平：中方不惹事也不怕事 有能力維護好主權等利益

大陸國家主席習近平2月6日在北京人民大會堂會見出席冬奧開幕式的巴基斯坦總理伊姆蘭·汗，習近平表示，中方在國際事務中主持公道正義，不惹事，也不怕事；並稱中方有能力、有信心維護好自身的主權、安全、發展利益。

據央視新聞，習近平強調，世界進入動盪變革期，中巴關係戰略意義更加突出。中方堅定支持巴方捍衛國家獨立、主權、尊嚴，打擊恐怖主義，願同巴方對接發展戰略，推進中巴經濟走廊建設向深入發展，確保重大項目順利實施。

習近平稱，中方在國際事務中主持公道正義，不惹事，也不怕事。中方有能力、有信心維護好自身的主權、安全、發展利益。中方願同巴方加強在聯合國等多邊場合的協調配合，發出更多正義之聲，維護世界和地區和平穩定。雙方應該積極推動落實全球發展倡議，構建人類命運共同體。

據報導，伊姆蘭·汗祝賀中方成功舉行北京冬奧會開幕式，感謝中方為巴基斯坦抗擊新冠肺炎疫情提供寶貴幫助，中方提供的疫苗不僅拯救了巴人民，也拯救了巴經濟。他並指，當前國際政治經濟形勢發生深刻複雜變化，但任何勢力都無法阻擋中國前進的步伐，中國發展壯大勢不可擋。巴方願就阿富汗等地區問題同中方加強溝通協作，維護地區安全穩定。

報導指，丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等參加會見。