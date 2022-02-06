快訊

台股虎年開紅盤 早盤漲逾百點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

習近平：中方不惹事也不怕事 有能力維護好主權等利益

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中共總書記習近平。新華社
中共總書記習近平。新華社

大陸國家主席習近平2月6日在北京人民大會堂會見出席冬奧開幕式的巴基斯坦總理伊姆蘭·汗，習近平表示，中方在國際事務中主持公道正義，不惹事，也不怕事；並稱中方有能力、有信心維護好自身的主權、安全、發展利益。

據央視新聞，習近平強調，世界進入動盪變革期，中巴關係戰略意義更加突出。中方堅定支持巴方捍衛國家獨立、主權、尊嚴，打擊恐怖主義，願同巴方對接發展戰略，推進中巴經濟走廊建設向深入發展，確保重大項目順利實施。

習近平稱，中方在國際事務中主持公道正義，不惹事，也不怕事。中方有能力、有信心維護好自身的主權、安全、發展利益。中方願同巴方加強在聯合國等多邊場合的協調配合，發出更多正義之聲，維護世界和地區和平穩定。雙方應該積極推動落實全球發展倡議，構建人類命運共同體。

據報導，伊姆蘭·汗祝賀中方成功舉行北京冬奧會開幕式，感謝中方為巴基斯坦抗擊新冠肺炎疫情提供寶貴幫助，中方提供的疫苗不僅拯救了巴人民，也拯救了巴經濟。他並指，當前國際政治經濟形勢發生深刻複雜變化，但任何勢力都無法阻擋中國前進的步伐，中國發展壯大勢不可擋。巴方願就阿富汗等地區問題同中方加強溝通協作，維護地區安全穩定。

報導指，丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等參加會見。

習近平 北京冬奧

延伸閱讀

習見9國領袖 開啟外交馬拉松 共商一帶一路合作

聯合國秘書長與習近平會晤 談及訪問新疆事宜

聯合國秘書長：盼北京允人權特使訪新疆

冬奧／多國沒選手參賽 元首仍赴北京只為「見習近平」

相關新聞

王毅：有國家推行單邊主義 組建小圈子熱衷集團政治

2月5日，大陸國務委員兼外長王毅會見出席北京冬奧會開幕式的聯合國秘書長古特瑞斯。王毅表示，當今世界充滿不確定性、不穩定性...

聯合國盼陸 允人權特使訪新疆

聯合國表示，秘書長古特瑞斯五日告訴北京領導人，希望中方允許聯合國人權事務高級專員巴舍萊到大陸進行「可信的」訪問，包括停留...

習近平：中方不惹事也不怕事 有能力維護好主權等利益

大陸國家主席習近平2月6日在北京人民大會堂會見出席冬奧開幕式的巴基斯坦總理伊姆蘭·汗，習近平表示，中方在國際事務中主持公...

習見9國領袖 開啟外交馬拉松 共商一帶一路合作

中國國家主席習近平昨天在北京為前來參加冬奧的外國領袖舉辦午宴，在因新冠肺炎而沒有客人的兩年後，開始了一場外交馬拉松；習連...

回應汪洋 陸委會：台灣未來非中共可置喙干預

針對大陸全國政協主席汪洋在會見國民黨前主席洪秀柱時再度提及「民主協商」，陸委會今回應指出，台灣的未來發展非中共當局可置喙...

汪洋再提民主協商 陸委會：就是消滅中華民國

陸委會今天表示，中共所謂的「民主協商」就是消滅中華民國台灣的協商，呼籲各界進行兩岸交流時，應留意北京統戰分化操作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。