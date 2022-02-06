回應汪洋 陸委會：台灣未來非中共可置喙干預

針對大陸全國政協主席汪洋在會見國民黨前主席洪秀柱時再度提及「民主協商」，陸委會今回應指出，台灣的未來發展非中共當局可置喙干預；又稱中共所謂的「民主協商」即是消滅中華民國台灣的協商。

陸委會表示，中共當局近期藉由主辦冬奧進行統戰宣傳工作，更透過與相關國家、我方人士互動，倡議其錯誤的「一中原則」，及以欺騙本質的「民主協商」企圖達成所謂「一國兩制台灣方案」目標，我方堅決反對。

陸委會強調，兩岸互不隸屬是客觀現狀與事實，台灣民意從未接受中共矮化侵犯台灣的政治主張與兩岸關係路徑，台灣的未來發展更非中共當局可以置喙干預。

陸委會稱，近期國際社會已普遍認知中共獨斷作為對台海安全情勢的負面影響，並高度評價台灣全球貢獻與民主制度成果。中共所謂的「民主協商」即是消滅中華民國台灣的協商，陸委會呼籲各界進行兩岸交流，應留意北京統戰分化操作、遵守相關規範，切勿參與配合對岸的「民主協商」，維護台灣整體利益。