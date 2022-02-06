比喻「兩頭獅子合作」 胡錫進：中俄團結令美不安

俄羅斯展現力挺北京冬奧的立場，中俄關係更趨緊密，大陸官方外圍媒體環球時報特約評論員胡錫進發文稱，兩國不是盟友，勝似盟友，合作沒有上限；又稱，中俄得對方支持，戰略支撐力高於獲得幾個一般盟友，「兩頭獅子的合作比一頭獅子籠絡幾隻乃至一群狗管用」。

據觀察者網，胡錫進指，4日中俄元首會晤並發表聯合聲明後，西方的關注非常高。路透說，在與西方緊張的關鍵熱點問題上，中俄都比以前更進一步支持對方。

2月4日，中俄雙方發表了關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明，闡述中俄在民主觀、發展觀、安全觀、秩序觀方面的共同立場。兩國有關部門還簽署了一系列重點領域合作文件。

胡錫進稱，路透這點沒說錯。今後中國、俄羅斯對彼此核心利益的支持無疑只會越來越堅定，華盛頓和盟友切莫對此低估。他們可別以為他們彼此的舊式盟友關係可以繼續是21世紀霸權的支柱。霸權主義已經腐朽，美國和歐亞相關國家的盟友關係也已經文不對題，因而會有越來越多脆弱點。

他表示，中俄全面戰略協作不斷被兩國的共同利益和當今國際形勢鍛造，確實成為維繫全球戰略平衡的中流砥柱。兩國不是盟友，勝似盟友，合作沒有上限，時代呼喚它多強，它就會多強。中俄得對方之支持，形成背靠背，其所產生的戰略支撐力高於獲得幾個一般的盟友。「兩頭獅子的合作比一頭獅子籠絡幾隻乃至一群狗管用。」

他還說，中俄都是強大的國家，非美國任何盟友可比。要告誡美國和它的盟友，別惹中俄這兩個大國，對他們來說那會很不好玩。