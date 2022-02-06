聯合國秘書長與習近平會晤 談及訪問新疆事宜

據聯合國官網2月5日消息，在北京出席冬季奧運會的聯合國秘書長古特瑞斯，當天與大陸國家主席習近平和外長王毅會面。

消息指，古特瑞斯表示，期待聯合國人權事務高級專員辦事處與中國政府進行接觸，促成人權高專對中國，包括新疆進行可信的訪問。

據多維新聞，當天中午，古特瑞斯在人民大會堂出席了習近平和彭麗媛為參加北京冬奧會開幕式的國際貴賓舉行的歡迎午宴。古特瑞斯將於2月6日結束訪華，返回紐約。

此前，路透報導，聯合國人權事務高級專員辦公室1月28日表示，人權高專巴切萊特（Michelle Bachelet）正在與中國商討近期可能訪問新疆的事宜。

香港南華早報早前也引述消息人士披露，中國同意在冬奧後，允許巴切萊特在今年上半年訪問新疆。

針對南華早報的報導，1月28日，大陸外交部發言人趙立堅回應稱，中方歡迎聯合國人權高專巴切萊特女士訪華並參訪新疆。中方早已發出邀請；雙方一直就此保持溝通。趙立堅指，訪問的目的是促進雙方之間的交流與合作。中方反對任何人利用此事進行政治操弄。

除了訪疆事宜，聯合國也公布，古特瑞斯與中國領導人討論地區問題，特別是阿富汗問題。

古特瑞斯也對中國舉辦冬奧會表示祝賀，並對中國大力支持聯合國和多邊主義表示讚賞，希望聯合國和中國在聯合國工作的所有支柱——和平與安全、包括氣候變化和生物多樣性的可持續發展以及人權方面加強合作。

據大陸外交部消息，習近平在人民大會堂會見古特瑞斯。習強調，辦好北京冬奧會、冬殘奧會，是中國對國際社會的莊嚴承諾。

習近平並稱，當前和今後一個時期，世界上有三件大事值得認真思考和關注：團結抗疫、促進發展、發揚民主。

他強調，世界沒有定於一尊的制度樣板，沒有放之四海而皆準的發展模式，各國都有權選擇符合本國國情和人民需要的道路。中國也將繼續堅定支持聯合國工作，一如既往展現大格局、大擔當，為維護世界和平與發展。