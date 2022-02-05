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陸副外長：中俄簽署近20份合作文件 雙邊關係上不封頂

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸國家主席習近平4日下午與到訪的俄羅斯總統普亭舉行會談後，外交部副部長樂玉成接受官方媒體採訪，說明會談成果。（取自大陸外交部網站）
大陸國家主席習近平4日下午與到訪的俄羅斯總統普亭舉行會談後，外交部副部長樂玉成接受官方媒體採訪，說明會談成果。（取自大陸外交部網站）

針對大陸國家主席習近平4日與俄羅斯總統普亭舉行的會談，大陸外交部副部長樂玉成表示，普亭此行中俄簽署涵蓋經貿、投資、能源、體育等領域近20份合作文件，為雙邊務實合作進一步走深、走實奠定堅實基礎。他除以「上不封頂，不斷攀登新高」形容兩國關係，並稱習普兩人在會談中還重申，任何損害中俄利益、離間中俄關係的圖謀都註定失敗。

大陸外交部官網5日發布樂玉成就「習普會」接受大陸官方媒體訪問的內容，樂玉成稱，本次中俄元首會晤非常成功。近年來，習近平已經與普亭會晤38次，通電話和往來函電逾百次，無論在交往次數上，還是交流深度、廣度、溫度上，在大國領導人之間都絕無僅有。

樂玉成表示，4日，中俄元首實現了兩年多來的首次線下會晤，「內容豐富、成果豐碩」。習普兩人就中俄關係以及事關全球發展穩定的一系列重大問題深入充分交換了意見，雙方堅定支持彼此維護本國核心利益，一致同意發揮兩國關係政治優勢，推動全方位務實合作取得更多成果。

針對中俄兩國元首發表「中俄關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明」，樂玉成指出，這份聯合聲明是此次「習普會」最重要政治成果。

樂玉成說，兩國在此訪框架內簽署涵蓋經貿、投資、能源、體育等領域近20份合作文件，為雙邊務實合作進一步走深走實奠定堅實基礎。兩國企業簽署的「遠東天然氣供銷協議」成為繼東線天然氣管道之後能源領域又一重大標誌性合作，為中國實現「雙碳目標」提供了新的保障。

他強調，中俄不尚空談，推動務實合作，堅決行動，而且是高能、高效的行動。去年中俄雙邊貿易額突破1,400億美元，增長超過35％，再創歷史新高。兩國已制定貨物和服務貿易高質量發展路線圖，以實現兩國元首確立的2024年雙邊貿易額突破2,000億美元的目標。

樂玉成表示，習普兩人4日還就雙方共同關心的國際和地區熱點問題深入「對表」，一致同意繼續踐行真正多邊主義，採取務實行動落實全球發展倡議，在抗擊疫情、提振經濟、應對氣候變化等國際社會「急難愁盼」的問題上展現大國作為，推動構建新型國際關係和人類命運共同體。

普亭 習近平 外交部

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