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中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
藉由北京冬奧，大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭舉行兩人在新冠肺炎疫情爆發後的首度面對面會談。新華社
藉由北京冬奧，大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭舉行兩人在新冠肺炎疫情爆發後的首度面對面會談。新華社

大陸國家主席習近平4日下午在北京釣魚台國賓館與俄羅斯總統普亭舉行會談，在雙方會後發表的聯合聲明中，俄羅斯重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的「台獨」。

根據新華社公布的聯合聲明全文，中俄還提出雙方反對北約繼續擴張，呼籲北約摒棄冷戰時期意識形態，尊重他國主權、安全、利益及文明多樣性、歷史文化多樣性，同時反對在亞太地區構建封閉的結盟體系、製造陣營對抗，高度警惕美國推行的「印太戰略」對本地區和平穩定造成的消極影響。

普亭4日下午飛抵北京，準備出席北京冬奧開幕式及相關活動。普亭抵達後，習近平隨即與其舉行雙邊會談。這是2020年初新冠肺炎疫情爆發後，近兩年來，中俄兩國元首第一次進行的面對面交流。

新華社在報導中形容，「兩國元首在熱烈友好的氣氛中就中俄關係以及事關國際戰略安全穩定的一系列重大問題深入充分交換了意見」。

報導稱，會談結束後，習近平為普亭舉行宴會。席間，兩人就當前國際和地區形勢以及雙方關心的重大熱點問題深入交換意見。活動結束後，雙方發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》，兩國有關部門還簽署一系列重點領域合作文件。

新華社4日深夜公布中俄這份聯合聲明的全文。新華社表示，聯合聲明集中闡述中俄在民主觀、發展觀、安全觀、秩序觀方面的共同立場。

除前述內容外，這份聯合聲明還提到，中俄對美國、英國、澳洲建立「三邊安全夥伴關係」（AUKUS）特別是在核動力潛艇等涉及戰略穩定領域開展合作表示嚴重關切，認為上述行為同保障亞太地區安全與可持續發展的目標相悖，加劇地區軍備競賽危險，構成嚴重核擴散風險。

聯合聲明表示，中俄雙方強烈譴責類似行為，敦促AUKUS成員國嚴格履行防止核、導彈擴散義務，維護地區和平穩定與發展。

中俄在聯合聲明中還強調，雙方將堅定維護聯合國在國際事務中發揮核心協調作用的國際體系，並指出中俄新型國家間關係超越冷戰時期的軍事政治同盟關係模式。

聯合聲明表示，中俄兩國「友好沒有止境，合作沒有禁區」，加強戰略協作不針對第三國，也不受第三國和國際形勢變幻影響。兩國將加強對外政策協調，踐行真正的多邊主義，加強在多邊機制內合作，捍衛共同利益，維護國際和地區力量平衡，攜手完善全球治理。

大陸國家主席習近平4日下午在北京釣魚台國賓館與俄羅斯總統普亭舉行會談。新華社
大陸國家主席習近平4日下午在北京釣魚台國賓館與俄羅斯總統普亭舉行會談。新華社

普亭 北京冬奧 俄羅斯

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