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陸委會：對岸冬奧統戰 徒增台灣民眾反感
北京冬奧4日晚間8點將拉開序幕，大陸邀請多名台灣藝人為冬奧獻唱，前國民黨主席洪秀柱也將出席開幕式。陸委會對此指出，這些統戰作為千篇一律，徒增台灣民眾反感，也盼台灣民眾珍惜得來不易的民主自由生活方式。
陸委會以書面方式回應，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，即使中共不斷運用特定台籍人士進行政治操作與統戰宣傳，刻意營造兩岸同屬「一中」之假象，改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實。
陸委會指出，對於我代表團參加北京冬奧所可能面臨陸方的政治操作與各種風險，政府有關單位已做好各種突發狀況的應變準備。我方也希望國人都能珍惜得來不易的民主自由生活方式，認清中共以「拉打兩手」對我進行分化的手段與野心，相關言行也應考量台灣社會觀感，避免成為中共的統戰宣傳樣板，共同維護國家的主權與尊嚴。
陸委會並表示，呼籲中共作為今年冬季奧運的主辦方，與其耗費資源，進行政治統戰宣傳與「大外宣」，單方面輸出其意識形態與大國形象，不如以務實開放的態度，傾聽台灣人民堅持民主自由生活方式的心聲，積極回應國際社會對於中國大陸人權狀況的關切。
陸委會指出，如此才能經由舉辦「北京冬奧」，營造友善、負責任的大國形象，真正達到「團結、和平、相互尊重理解」的奧運會精神。
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