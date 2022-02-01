香港醫管局擔憂：農曆年後疫情海嘯式爆發隨時發生

香港醫管局行政總裁高拔陞2月1日表示，Omicron新冠變種病毒傳播率異常高，接種率未如理想；他形容農曆年後出現大型爆發的機會，已經達到危險水平，海嘯式爆發隨時發生。

綜合香港中通社報導，香港政府衛生署衛生防護中心2月1日通報，截至當日零時，新增129例確診個案。另外初步確診約90例。當日新增個案中，有102例本地個案。本地個案中，源頭不明個案達22例，創第五波疫情新高。源頭不明個案中，涉及Delta和Omicron新冠變種病毒的患者，遍布全港多區。

高拔陞稱，Omicron及Delta變種病毒同時夾擊香港，過去幾周每日新增近百例確診，不少是源頭不明個案，情況令人非常憂慮。香港醫管局會為最壞情況作準備，若出現大量病人，而病床不敷應用時，會作進一步緊急應變，加強公立醫院接收和治療病人的能力。

高拔陞呼籲香港民眾，農曆年期間應盡量留在家中，減少跨家庭聚會。