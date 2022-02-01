日本國會關切新疆人權決議 陸外交部：嚴重政治挑釁

日本國會眾議院2月1日審議通過一份決議，對新疆、西藏、香港等人權問題表達關切。大陸外交部發言人趙立堅對此強硬回應，指日本國會眾議院此舉，「粗暴干涉中國內政，性質極其惡劣，是對中國人民的嚴重政治挑釁」。

據大陸外交部網站消息，趙立堅1日表示，「人權事務純屬中國內政，事關中國主權和領土完整，不容任何外部勢力置喙」。大陸外交部已向日方提出嚴正交涉，中方保留採取進一步措施的權利。

趙立堅還批評日本稱，日本當年發動對外侵略戰爭犯下罄竹難書罪行，自身在人權問題上劣跡斑斑，完全沒有資格對他國人權狀況指手畫腳。

趙立堅稱，「日本部分政客置中日關係大局、國與國相處之道於不顧，強行拼湊所謂決議，是對中國人民的嚴重政治挑釁。中國政府和人民捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。」