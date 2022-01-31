香港司法獨立隱憂 林鄭為何遲不委任這個職位

路透社周一 (1月31日)報導，根據3位熟悉情況的律師，香港特首林鄭月娥遲未委任大律師公會人選進入司法人員推薦委員會，至今已拖延5個多月。這些律師和9名外交官及學者告訴路透社，這種前所未有的拖延引發了對香港司法獨立的質疑。

司法人員推薦委員會對法官的提名至關重要，影響香港法院裁決，特別是在2020年北京對香港實施國安法引發爭議後，這項懲治顛覆、恐怖主義、分裂和與外國勢力勾結的法律會如何施行引發各界關注。

大律師的缺席將使得大律師的聲音從小組中消失。一位監測該委員會數年的法律學者告訴路透社:「如果沒有大律師，委員會的設置看起來就會偏向於建制派。大律師可以提供一個重要的獨立聲音，特別是當起訴方為律政司時。」

香港01報導，按照一般傳統，剛卸任的大律師公會主席，將獲推薦為委員會委員。前任大律師公會主席夏博義（Paul Harris）未爭取連任後，同時放棄委員職務，改為推舉公會執委會委會、資深大律師蘇朗年出任（Neville Sarony)。

事隔5個多月，根據路透社，林鄭至今未委任由英國培訓的資深大律師蘇朗年，因為他在最近的報紙專欄中批評了香港政府的政策，表示支持言論自由和一些支持民主運動的律師。

報導指出，蘇朗年是香港最資深的大律師之一，自1985年以來在香港處理了各式各樣的案件，並以處裡「人身傷害案件」而聞名。同行們不認為他偏向某一個黨派，也不像其他一些大律師那樣積極參與社會運動。

蘇朗年為《香港經濟日報》撰寫專欄，最近的文章包括對香港政府修改法律援助和新冠肺炎隔離政策的批評。他的有些文章還批評了英國政府的行為。

香港前民主黨立法會議員吳靄儀在4月16日因非法集會被定罪，判處12個月監禁，緩期24個月執行。蘇朗年當時曾經聲援她表示，對任何派別的政治人物都沒有什麼好感，「但吳靄儀是一個敬業、誠實和堅定的香港人的代表」。

蘇朗年拒絕就他的提名發表評論，大律師公會的新任主席杜淦堃（Victor Dawes）也沒有回應相關評論的請求。路透社無法確定延遲的原因。

影響層面

在香港和其他一些普通法司法管轄區，法律職業分為大律師和律師，前者是法庭辯護人，後者主要處理其他法律問題。

香港司法人員推薦委員是寫進《基本法》的許多英國時代的法律遺產之一，學者和律師說，這強調了在中國統治下保持香港的普通法制度安全的重要性。

委員會成立於1976年，自1991年以來，在英國和其後中國的統治下，一直以其目前的形式運作，向特首報告。該小組的審議是秘密進行，洩露或試圖干涉小組運作是一種犯罪。

根據香港《司法人員推薦委員會條例》，委員會負責向行政長官推薦各級法院法官和司法人員人選，由終審法院首席法官出任主席，委員包括律政司司長及7名由行政長官委任的人士，7人包括2名法官、1名大律師和律師，以及3名與法律職業完全無關的人士。

一位政府發言人說，政府正在處理小組的「成員任命」，並將在適當時候宣布。但該發言人沒有回答為什麼推遲委任蘇朗年，也未說明林鄭是否會直接拒絕他，並要求大律師公會提出新的人選。

一位熟悉情況的律師說，遴選通常只是一種形式，「但這次卻無消無息，以及出現這種奇怪的拖延」。另一位說，林鄭「似乎是在等待大律師公會的新團隊提出一個新的、更容易(讓北京)接受的名字」。

外交官、律師和學者說，通過推遲對大律師提名的決定，林鄭正在以一種前所未有的方式利用她對委員會的影響力，加強小組中親政府人士的力量。

律師和學者們說，他們不知道以前是否有香港行政長官沒有立即接受大律師公會或律師協會建議的情況。

他們擔心，這種情況會進一步威脅到這個金融中心在1997年英國將其前殖民地交還給中國時所保證的社會和商業自由。

在回答路透社向委員會主席、香港終審法院首席法官張舉能提出的問題時，司法機構發言人說，香港行政長官有權任命委員會成員，包括她選擇的大律師，不過她必須就此事「咨詢」大律師公會。發言人說，不存在委員會「無法獨立行事」的問題，符合《基本法》所保障的獨立性。

(路透社)

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