不到一周將開幕！冬奧選手再傳確診 北京擴大封鎖區域

2022北京冬奧不到一周即將開幕，中國持續傳出本土的新冠疫情。中國國家衛健委周一 (1月31日) 公布最新數據，30日新增58起新冠確診案例，其中有40例本土案例與18例境外移入的案例。

在40起本土案例中，浙江省通報了24起確診個案，天津有11例，主辦冬奧的北京有3例，而黑龍江省與河南省則各1例。而在30日，北京冬奧會組委會也公告，在與冬奧相關的人員中，測出34起新的本土新冠病例，其中有一名是外界看好可能奪金的波蘭運動員。

根據路透社的報導，在30日北京冬奧組委會通報的所有案例中，有23人是新到的機場人員，而11人是已經在冬奧防疫泡泡中的人。該防疫泡泡將活動人員與北京的公眾分開，以試圖遏制病毒傳播。

根據該防疫泡泡的規定，奧運參賽者能乘坐官方交通工具在其住宿地和奧運場館之間自由移動，但不允許他們在北京市內自由移動。所有奧運會的相關人員，包括媒體和工作人員，也必須每天接受檢測。

波蘭奧委會30日表示，有奪金希望的波蘭女子短道速滑運動員馬利謝夫斯卡(Natalia Maliszewska) 是第8位檢測結果呈陽性的波蘭運動員，而她已經進入隔離。她與被感染的速滑運動員Natalia Czerwonka丶Magdalena Czyszczon和Marek Kania一起被隔離。

由於女子500米的短道速滑預賽將在2月5日開始，馬利謝夫斯卡正處於與時間賽跑的狀態。根據北京冬奧規定，檢測結果呈陽性但沒有症狀的運動員，只有在提供相隔24小時的連續兩次陰性檢測的情況下，才能解除隔離。

澳大利亞30日也說，其代表團的一名成員在抵達北京時新冠檢測呈陽性，該名人員已被隔離起來。該人在30日進行了另一次檢測，結果為陰性。

北京跨大封鎖

而隨著奧運即將開幕，北京當地政府也處於高度警戒的狀態。在北京市朝陽區安貞裡30日確認有兩起確診案例後，當地幾個區都已在29日被封鎖，當地政府還設立19個監測點，每日對居民進行檢測。

北京自29日至30日下午4點，共通報了12起確診案例，感染者目前都已在某種政府的監控措施下。北京商務局30日頒布了春節用餐指引，呼籲家庭私人聚餐控制於10人以下，而聚餐時間也被建議控制在2小時內。

(綜合報導)

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