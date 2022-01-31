香港特區政府:討論疫情不會觸犯《國安法》

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(德國之聲中文網) 和中國內地相似，香港也執行嚴格的清零防疫策略。但是近期，香港的防疫措施已經變得比2020年第一波疫情時更加嚴格，其造成的經濟損失以及民眾心理壓力都在上升。不少專家指出，鑑於超高傳染力的奧密克戎變種擴散、新增病例數持續增加，當前的防疫政策將不可持續。

特區政府在一份聲明中表示，當前的"動態清零"策略是抗擊疫情和保護公眾健康的最有效方式。

就在特區政府聲明前，立法會議員何君堯稱，那些建議調整"動態清零"策略、轉而采納西方"與病毒共存"策略的專家學者可能觸犯了《國家安全法》。香港特區政府的回應可以被視作為對何君堯觀點的駁斥。

香港當局亦指出，在750萬香港居民中，有100多萬還沒有接種疫苗，因此面臨很高的感染機會，甚至面臨死亡風險。

自2020年疫情爆發至今，香港累積通報了1.36萬感染病例以及213例死亡病例，遠遠低於其他大城市。不過，今年1月，該市出現了新一波疫情高峰：截至1月30日，全市累計出現了700例新增本土感染病例。作為對比，12月全市僅有2起本土病例。

(路透社)

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