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賴清德出訪 陸委會喊話北京：中華民國是主權國家

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
陸委會。報系資料照
陸委會。報系資料照

就近日副總統賴清德率團出訪，參加宏都拉斯總統就職典禮，與友邦及美國正副元首、官員交流遭對岸抨擊，陸委會30日晚間發出聲明喊話北京，勿一再發表違背兩岸事實與民意的論調，強調中華民國是主權國家，「台灣從不是中華人民共和國的一部分、何來為其一省。」

陸委會指出，賴副總統率團參加宏都拉斯總統就職典禮，代表我政府人民對新政府堅定支持，也與友邦及美國等友好國家正副元首、特使團代表交流；在美過境期間並與美國各界在安全、經濟、價值等層面互動對話、深化台灣的國際合作發展空間，成果有目共睹。

陸委會表示，然中共外交部、國台辦等單位近日一再發表錯誤定位台灣言論。陸委會強調，我方絕不接受並嚴正聲明，中華民國是主權國家，台灣從不是中華人民共和國的一部分、何來為其一省。

陸委會表示，我正副總統均由民主選舉產生，中共專制體制缺乏民主政治運作及主權在民概念，呼籲北京當局勿一再發表違背兩岸事實與民意的論調，其持續阻礙與打壓我國際空間，完全無助兩岸關係發展及其自身的國際形象。

在此之前，大陸外交部、國台辦持續抨擊賴清德出訪行程，並指台灣為中國大陸一省。另對於賴清德過境美國，在抵達舊金山時，與美國眾議院議長波洛西舉行視訊對談，大陸外交部發言人趙立堅30日下午回應表示，中方堅決反對美台開展任何形式的官方往來。

趙立堅還說，已就賴清德「過境」美國期間，和美國會議員等視訊會見，向美方提出「嚴正交涉」。他說，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止美台官方往來錯誤行徑，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，以免進一步損害中美關係和台海和平穩定。

美國 陸委會 賴清德

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