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確診移工在北車大廳待近5小時 當時有2400人接種莫德納

感染源不明個案增加 香港社會傳播鏈已模糊

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港30日新增77例初步確診個案，其中有15例感染源不明。（圖／取自中新網）
香港30日新增77例初步確診個案，其中有15例感染源不明。（圖／取自中新網）

香港衛生防護中心表示，30日新增77例初步確診個案，其中有15例感染源不明，4例為Delta變種病毒，10例則為Omicron病毒，1人還在分析。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，感染源不明個案的比例增加，顯示病毒在社區蔓延但傳播鏈模糊，部分傳播鏈已斷裂。

中新社報導，張竹君表示，自29日起就香港公共住宅葵湧邨進行的「封區」強檢行動，沒有再發現新單位有確診病例，新增病例均為先前確診者的密切接觸者，在檢疫中心或醫院確診。她相信逸葵樓、映葵樓和夏葵樓3幢大廈主要的傳播鏈基本上已經切斷，但她呼籲，不能掉以輕心，不排除之後再找到病例。

香港「星島日報」報導，張竹君還指出，感染源不明的個案比例增加，顯示病毒在社區蔓延，但傳播鏈模糊，部分傳播鏈已斷裂，需有待感染者看醫生或進行檢測時才能被發現。她提醒，民眾如果出現喉嚨痛及疲倦等症狀，或曾經到訪過高風險地方，要盡快做檢測。

香港 公共住宅

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