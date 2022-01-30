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美眾院議長視訊賴清德 陸外交部：已提出嚴正交涉

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
副總統賴清德與美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）視訊會談。大陸外交部發言人趙立堅30日對此表示，已向美方提出嚴正交涉。（圖／取自大陸外交部網站）
副總統賴清德與美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）視訊會談。大陸外交部發言人趙立堅30日對此表示，已向美方提出嚴正交涉。（圖／取自大陸外交部網站）

副總統賴清德過境舊金山，並與美國眾議院議長波洛西視訊會談。大陸外交部發言人趙立堅30日表示，中方堅決反對美台開展任何形式的官方往來，已就賴清德「過境」美國期間與美國會議員等視訊會見，向美方提出嚴正交涉。

賴清德28日下午3時20分過境抵達舊金山，並在下榻的飯店與波洛西進行半小時視訊。

大陸外交部網站30日發布趙立堅的表態稱，「中方堅決反對美台開展任何形式的官方往來，已就賴清德『過境』美國期間與美國會議員等視訊會見，向美方提出嚴正交涉。」

趙立堅表示，中方敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，「立即停止美台官方往來錯誤行徑，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號」，以免進一步損害中美關係和台海和平穩定。

美國 賴清德 趙立堅

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