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回顧過去一年 習近平：反「獨」促統鬥爭不斷加強

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中共總書記習近平。新華社
中共總書記習近平。新華社

中共中央、大陸國務院今天在北京人民大會堂舉行2022年春節團拜會，中共總書記習近平發表談話，也向台灣民眾拜年；提到過去一年的兩岸關係時，習表示，反「獨」促統鬥爭不斷加強。

據央視報導，習近平首先大談團結。他強調，百年奮鬥歷史告訴我們，團結就是力量，奮鬥開創未來；能團結奮鬥的民族才有前途，能團結奮鬥的政黨才能立於不敗之地。我們靠團結奮鬥創造了輝煌歷史，還要靠團結奮鬥開闢美好未來。

對於即將過去的農曆辛丑牛年，習近平表示，中共召開十九屆六中全會並作出第三個歷史決議，如期打贏脫貧攻堅戰，如期全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程。

他並指，香港實現由亂轉治，「反『獨』促統鬥爭不斷加強」，中國特色大國外交繼續推進。

習近平稱，過去一百年，中共向人民、向歷史交出了一份優異的答卷。現在，中共團結帶領各族人民踏上了實現第二個百年奮鬥目標新的趕考之路。

習近平提到，今年下半年，中共將召開第二十次全國代表大會，總結過去五年的工作，謀劃未來一個時期的發展藍圖。要統籌國內國際兩個大局，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

他還說，在中國傳統文化中，虎是百獸之王，是力量、勇敢、無畏的象徵。壬寅虎年，我們要以虎虎生威的雄風、生龍活虎的幹勁、氣吞萬里如虎的精神，繼續書寫中國特色社會主義偉大事業的歷史新篇章。

習近平最後說，北京冬奧會、冬殘奧會即將開幕，中國人民已做好準備，將為世界奉獻一場簡約、安全、精彩的奧運盛會，祝願中外冰雪運動健兒如虎添翼、創造佳績。

習近平 中共 北京冬奧

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