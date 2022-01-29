秦剛稱台海問題是「中美火藥庫」 陸委會：武力非選項

中國大陸駐美大使秦剛近日稱：「台灣問題是中美之間最大的火藥桶。如果台灣當局在美方撐腰下持續推進『台獨』，很可能將中美兩個大國捲入軍事衝突。」我方陸委會今則回應，中共的言論造成台海形勢緊張，武力解決非解決分歧的選項。

陸委會今日以書面方式回應，中共不斷對台軍事威脅，造成台海情勢緊張，已是國際公認事實並頻遭嚴正關切與警告。

陸委會指出，中共外交、涉台官員近日顛倒是非的錯誤言論，是刻意阻礙台美互動、企圖合理化侵犯台灣的挑釁行徑，這種一再恫嚇操弄只是徒然，更不可能如願。

陸委會表示，武力非解決分歧的選項，我政府堅定捍衛國家主權與台灣民主，將持續與美方等理念相近國家深化合作，共同維護台海及區域和平穩定。

陸委會並呼籲，北京當局遵守國際秩序、調整僵化思維與負面舉措，為兩岸良性互動創造條件，也才有可能改善其惡化的國際形象。