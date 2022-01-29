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習近平等中共領導慰問百餘位老幹部 張高麗也在列

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為張高麗2015年3月在北京一場論壇上的資料照。路透
圖為張高麗2015年3月在北京一場論壇上的資料照。路透

新華社29日報導，春節前夕，中共中央總書記習近平等中共領導人分別以電話等方式慰問或委托有關方面負責同志慰問了中共前總書記江澤民、胡錦濤等老幹部。較受矚目的是，中共前政治局常委、國務院前副總理張高麗也在名單之列，似乎並未受到早前「彭帥事件」影響。

新華社在報導中列出的名單達百餘人。報導稱，習近平等中共領導向老同志們致以誠摯的節日問候，衷心祝願老同志們新春愉快、健康長壽。

新華社表示，老同志們對此表示感謝，並「高度評價以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全軍全國各族人民取得的彪炳史冊的偉大成就，對習近平總書記作為黨中央的核心、全黨的核心表示衷心擁護」。

報導並稱，「老同志們希望全黨全軍全國各族人民更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」，「為實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而不懈奮鬥」。

大陸網球名將彭帥去年11月2日在個人微博發表長文，公開曾與張高麗維持長達10多年的婚外情與不倫戀，甚至控訴曾被強迫與張高麗發生性關係，並稱張高麗的妻子也知情。但這篇文章很快就被刪除，彭帥也一度消失約兩周時間。

這起事件引發國際社會與體壇高度關注，彭帥之後雖曾數次出面澄清，這篇貼文遭到誤解，聲稱自己從來沒有指控任何人性侵，其在中國大陸的行動也一直很自由。

但這些說法並未成功說服外界相信，彭帥是在自由意志下做出上述表示，國際女子網球協會去年12月2日就宣布，暫停所有在中國舉辦的賽事（包含香港）。

事件爆發後，一直沒有關於張高麗的任何公開訊息，直至29日，張高麗的名字才又出現在大陸官方媒體的報導中。

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