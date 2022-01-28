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王岐山「大管家」董宏受賄20億 被判死緩

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
董宏在山東青島中院受審畫面。（青島中院）
董宏在山東青島中院受審畫面。（青島中院）

大陸國家副主席王岐山舊部屬、前中共中央巡視組副組長董宏，被控受賄人民幣4.6億餘元（約新台幣20億元），今天被山東省青島市中級法院一審判處死刑緩期兩年執行，逃過一命。

董宏被視為王岐山的「大管家」，青島中院通報，董宏還被剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。他當庭表示「服從法院判決，不上訴」。董宏也是近年因受賄數額巨大被判重罪的高官。

通報稱，1999年至2020年，董宏利用擔任廣東國際信託投資公司破產清算組成員、中共海南省委副秘書長、北京市政府副秘書長、中央文獻研究室副主任、中央巡視組副組長等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，透過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在專案開發、工程承攬、職務提拔等方面謀取利益，直接或者透過他人非法收受財物共計折合約4.63億餘元。

通報稱，董宏的行為構成受賄罪，且受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑。

但通報稱，鑒於董宏自動投案，如實供述全部罪行，具有自首情節，認罪悔罪、積極退贓，贓款贓物全部追繳到案，具有多個法定、酌定從寬處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。

69歲的董宏曾任中共元老薄一波的秘書，2000年以後跟隨王岐山至多地任職，被視為王岐山的「大秘」、「大管家」。

中共中央紀委國家監委網站曾通報董宏嚴重違法違紀，對黨不忠誠、不老實，大搞迷信活動，違規干預和插手執紀、執法活動。而且腐化墮落、家風敗壞，大肆收錢斂財，搞權錢交易，利用職務便利在企業經營、縱容親屬及身邊工作人員利用其職務影響謀利。

通報稱，董宏嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，性質嚴重，影響惡劣。

南方都市報曾報導，董宏曾任中央第二巡視組副組長、中央第十二巡視組組長，並在任內對神華集團、中國移動、復旦大學等單位開展巡視。

報導說，董宏在2015年2月，對神華集團的巡視回饋中表示「一些企業領導人操控重點合同煤審批權，謀取腐敗『黑金』。煤炭滅火工程存在利益輸送『黑洞』，滅火工程成為少數人的『暴利工程』，形成鏈條式腐敗等嚴重問題。」

報導稱，當年董宏的一席話說得擲地有聲，但是過了數年，自己卻成了「貪腐」、「利益輸送」被查核制裁的對象。

中共 王岐山 死刑

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