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冬奧倒數 北京官方強調：疫情風險可控
北京冬奧即將開幕，北京市政府新聞發言人徐和建表示，當前Omicron關聯疫情已經連續5日無新增病例，Delta病毒新增感染者數量下降，且都發生在管控範圍內，北京此輪疫情風險總體可控。
據北京日報報導，北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰表示，1月15日以來，北京市累計報告本土新冠肺炎病毒感染者84例。
劉曉峰指出，其中，Omicron變異株關聯疫情累計報告病例6例，均為確診病例，均為輕型，已連續5日無新增感染者報告。Delta變異株關聯疫情累計報告感染者78例，確診病例64例、無症狀感染者14例。
另外，27日下午4時至28日下午4時，北京新增本土新冠肺炎確診病例4例。Omicron變異株關聯疫情無新增感染者。
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