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冬奧倒數 北京官方強調：疫情風險可控

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
北京冬奧即將登場，圖為冬奧延慶賽區，工作人員28日搭乘纜車前往工作區域進行最後準備工作。新華社
北京冬奧即將登場，圖為冬奧延慶賽區，工作人員28日搭乘纜車前往工作區域進行最後準備工作。新華社

北京冬奧即將開幕，北京市政府新聞發言人徐和建表示，當前Omicron關聯疫情已經連續5日無新增病例，Delta病毒新增感染者數量下降，且都發生在管控範圍內，北京此輪疫情風險總體可控。

據北京日報報導，北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰表示，1月15日以來，北京市累計報告本土新冠肺炎病毒感染者84例。

劉曉峰指出，其中，Omicron變異株關聯疫情累計報告病例6例，均為確診病例，均為輕型，已連續5日無新增感染者報告。Delta變異株關聯疫情累計報告感染者78例，確診病例64例、無症狀感染者14例。

另外，27日下午4時至28日下午4時，北京新增本土新冠肺炎確診病例4例。Omicron變異株關聯疫情無新增感染者。

北京冬奧 疫情 新冠肺炎

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