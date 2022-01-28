快訊

郭國文開第一槍要解禁福食引朝野怒火 柯建銘鞠躬道歉

北市本土確診+5！足跡曝光 遍布松山、內湖、南港

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冬奧外交 習近平2月4日至6日將與多國領袖舉行雙邊活動

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
即將登場的北京冬奧，將成為中國大陸近兩年來最重要的「主場外交」活動。圖為27日晚間，旗手演練冬奧升旗儀式。新華社
即將登場的北京冬奧，將成為中國大陸近兩年來最重要的「主場外交」活動。圖為27日晚間，旗手演練冬奧升旗儀式。新華社

即將於2月4日登場的北京冬奧，將成為新冠肺炎疫情爆發後兩年來，中國大陸最重要的一次「主場外場」活動。據央視新聞報導，大陸國家主席習近平將於2月4日至6日出席北京2022年冬奧開幕式，為前來出席開幕式的外國元首、政府首腦、王室成員及國際組織負責人舉行歡迎宴會，並舉行相關雙邊活動。

報導並公布將出席北京2022年冬奧開幕式及相關活動的國際政要名單，包括：俄羅斯總統普亭、柬埔寨國王西哈莫尼、新加坡總統哈莉瑪，以及哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克等中亞五國總統。

此外，埃及總統、波蘭總統、賽爾維亞總統、阿根廷總統、厄瓜多總統、蒙古國總理、巴基斯坦總理，以及沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德、泰國公主詩琳通在內的多國王室成員也將出席北京冬奧。

根據央視新聞公布的名單，將出席北京冬奧開幕式的外國元首、政府首腦、王室成員及國際組織負責人超過30人。

2020年初新冠肺炎疫情爆發後，習近平已經兩年未曾踏出國門，基本也不與外國訪賓見面。而且基於安全考量，過去一段時間，外賓到訪中國，甚至都被安排在北京以外地區與中共官員會面或舉行會談。

本月稍早，沙烏地阿拉伯、科威特等中東六國外長相繼到訪，與大陸國務委員兼外交部長王毅的會面就被安排在江蘇無錫。

不過，習近平本月25日已在北京釣魚台國賓館會見國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）。根據大陸外交部新聞稿，習近平告訴巴赫，中國舉辦北京冬奧不僅得到中國人民的支持，也得到國際社會的支持。

習近平說，「我們完全有信心保障參賽及相關人員、中國人民的健康安全」。他並強調，中方將為奧林匹克運動和推動構建「人類命運共同體」作出新的更大貢獻。

而在美國號召下，英國、加拿大、澳洲、丹麥、立陶宛等國，早前相繼宣布「外交抵制」北京冬奧。奧地利、比利時、荷蘭、紐西蘭、拉脫維亞、瑞典等國則以疫情為由，宣布不派官員與會。

北京冬奧 習近平 新冠肺炎

延伸閱讀

美副國務卿薛曼：北京冬奧可能影響俄羅斯侵烏時機

短評／普亭、金正恩 究竟是誰讓習近平不開心？

限電危機後首談「雙碳」 習近平：減排≠減生產力

連習近平都送女兒出國唸書　王丹批吳尊「以孩子做投名狀」

相關新聞

中共對台會議藏「魔鬼細節」 劉結一罕見未作報告最高會議18年未開

2022年大陸對台工作會議1月25日舉行，作為中共二十大前最後一次「對台工作會議」，看似正常普通的通報中卻藏了頗多「魔鬼細節」。

陸未來5年太空計畫：月球、火星採樣返回 運載火箭升級

中國大陸28日發布的《2021中國的航太》白皮書稱，未來五年將繼續實施月球探測工程、行星探測工程，完成月球極區採樣返回，...

北京文官因公殉職 網猜染疫身亡?

據國家國際發展合作署官網27日晚消息，國家國際發展合作署副署長周柳軍於2022年1月25日14時許，在北京工作期間不幸「因公殉職」，享年53歲。消息一出，不少網友表示文官「因公殉職」或有蹊蹺，尤其事發地是本土疫情嚴峻的北京，周柳軍是否染疫身亡的猜測甚囂塵上。

冬奧外交 習近平2月4日至6日將與多國領袖舉行雙邊活動

即將於2月4日登場的北京冬奧，將成為新冠肺炎疫情爆發後兩年來，中國大陸最重要的一次「主場外場」活動。據央視新聞報導，大陸...

美媒報導：中國衛星變「太空拖船」

馬斯克旗下公司發射的一枚火箭正向月球墜落之際，中國的實踐21號衛星被發現在清理太空垃圾？美媒報導稱中國衛星變「太空拖船」...

賴清德與賀錦麗同台 北京斥：站在了中華民族的對立面

副總統賴清德參加宏都拉斯新總統卡斯楚的就職典禮，美國副總統賀錦麗也同場參與。賴清德今天與賀錦麗有簡單互動寒暄。大陸國台辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。