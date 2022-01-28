賴清德與賀錦麗同台 北京斥：站在了中華民族的對立面

副總統賴清德參加宏都拉斯新總統卡斯楚的就職典禮，美國副總統賀錦麗也同場參與。賴清德今天與賀錦麗有簡單互動寒暄。大陸國台辦隨即以發言人朱鳳蓮的名義發布新聞稿，要求美國停止在涉台問題上玩火，並稱「外交突破」，是「站在了中華民族的對立面」。

台美現任副總統難得出現同框畫面。賴清德向賀錦麗表達「感謝美國對台灣的支持」，賀錦麗則向賴清德談到雙方在中美洲的共同利益，並聊到美國政府解決移民問題的「根本原因」戰略。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸敦促美國政府恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，以實際行動履行不支持「合獨」的嚴肅承諾，停止在涉台問題上玩火。

朱鳳蓮說，「民進黨當局勾連外部勢力，不斷進行謀『獨』挑釁，把充當美國反華遏華棋子當成所謂『外交突破』，站在了中華民族的對立面。任何人任何勢力進行謀「獨」挑釁，必將依法受到嚴懲。」