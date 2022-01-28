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疫情嚴峻 港府擬重啟社區治療設施

中央社 / 香港28日電
香港政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今天說，政府已準備重新啟用亞洲博覽館的社區治療設施，以接收COVID-19病情較輕的患者。圖／中新社
香港政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今天說，政府已準備重新啟用亞洲博覽館的社區治療設施，以接收COVID-19病情較輕的患者。圖／中新社

香港政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今天說，政府已準備重新啟用亞洲博覽館的社區治療設施，以接收COVID-19病情較輕的患者

許樹昌接受本地媒體訪問時表示，醫院管理局正積極招聘人手，目標是招聘至少400名兼職護士。

亞博館位在香港國際機場旁，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）於2020年初爆發後，本地出現多次染疫高峰，當局為減輕醫院的壓力，在亞博館設立了臨時社區治療設施，接收病情較輕的患者。

2020年底，這個社區治療設施一度接收了約3000人；2021年中疫情減輕後，相關設施處於備用狀態。

本月初起，香港爆發第五波疫情，最近每天都有百例以上確診，昨天更有164例，是兩年來的新高。

許樹昌說，目前疫情仍然處於高峰，社區有30多條隱形傳播鏈，而根據過往流行病學數據分析，一條隱形傳播鏈至少等同有3條，推算香港社會目前至少有90條傳播鏈，有關部門難以追蹤感染途徑。

因此，醫管局已準備重啟亞博館第9及第11號館，作為社區治療設施之用。

行政長官林鄭月娥昨天也指出，本地存在30條隱形傳播鏈，疫情嚴峻。

對於社會上開始有聲音提出「與病毒共存」，她說，這種政策不適用於香港，她不能忍受有長者染疫後在醫院死亡的情況。

她說，政府的「動態清零」目標不變，「清零」是要切斷病毒傳播源頭，不代表完全沒有確診病例，而本月初第五波疫情發生後，相關部門也成功切斷了一些傳播鏈。

林鄭月娥昨天還公布以下防疫措施：

一、現行社交距離措施將延長兩週至2月17日，主要包括餐廳不能內用、電影院和卡拉OK等娛樂場所全部關閉。

二、全港學校停課延長至2月21日。

三、禁止澳洲、加拿大、法國等8個國家航班載客來港的措施延長至2月18日。

四、2月24日起實施「疫苗通行證」，屆時沒有接種疫苗，不能進入餐廳等室內場所。

不過，當局放寬外國旅客抵港的檢疫安排，2月5日起，外國入境者在酒店檢疫期由21天縮短至14天，之後的7天需要進行醫學觀察及多次病毒檢測。

疫情 香港 患者

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