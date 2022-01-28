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美國以國安為由 勒令中國聯通60天內停止在美業務

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
美國聯邦通信委員會（FCC）吊銷中國聯通美洲營運有限公司的營運牌照，並要求60天內停止在美國的任何國內和國際業務。路透
美國聯邦通信委員會（FCC）吊銷中國聯通美洲營運有限公司的營運牌照，並要求60天內停止在美國的任何國內和國際業務。路透

美國聯邦通信委員會（FCC）當地時間27日發布命令，吊銷中國聯通美洲營運有限公司（China Unicom (Americas) Operations Limited）在美國提供州際和國際通信服務的授權，要求該公司在命令發布的60天內停止在美國的任何國內和國際服務。

去年10月底，FCC同樣以國家安全為由，撤銷中國電信（CHA）子公司「中國電信美洲」在美國的營運牌照，並要求60天內停止業務，因該公司「受到中國政府的利用、影響和控制」。

美國之音報導，FCC表示，中國聯通美洲營運有限公司隸屬中國國有企業，受中國政府的利用、影響與控制，非常有可能在沒有足夠的受獨立司法監督的法律程序下，被迫執行中國政府的要求。

FCC稱，委員會20年前授權中國聯通美洲公司在美國提供通信服務以來，有關中國的國家安全環境發生了變化。有鑒於此，委員會發現中國聯通美洲公司被中國政府擁有與控制讓中國聯通美洲公司、母公司和中國政府有機會進入、存儲、破壞或誤導美國通信，讓他們能夠從事間諜和針對美國的其它有害活動，極大增加了美國的國家安全和執法風險。

委員會並指出，中國聯通美洲公司的行為以及向委員會和國會的陳述顯示缺乏坦誠、可信度和可靠性，侵蝕了委員會和其它美國政府機構要求通信運營商的基本信任水平。

環球時報則反駁，美方這一說辭明顯站不住腳，是泛化國家安全概念，出於政治私利、打壓中國企業。

環球時報表示，去年3月，FCC就撤銷了中國聯通美洲公司、太平洋網絡公司及其全資子公司ComNet在美國提供服務的授權，並聲稱這些電信企業都為中國政府控制，會造成安全風險。

大陸外交部發言人趙立堅當時表示， 中方對此堅決反對。敦促美方遵守市場經濟原則，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，停止濫用國家力量無理打壓中國企業，為中國企業在美投資經營提供公平、公正、非歧視的環境。

趙立堅並稱，中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。

美國 趙立堅

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