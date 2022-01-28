陸專家：20大對台政策變化 對兩岸和平發展有積極作用

上海東亞研究所助理所長包承柯近期表示，今年將舉行中共20大，北京對台方針政策上會出現一些新的變化，「這些變化對於兩岸關係的和平發展，實現國家的完全統一起著非常積極作用」。

據中評社報導，包承柯指出，2022年對台工作會議上，大陸全國政協主席汪洋在講話中明確指出，台海形勢嚴峻複雜，風險挑戰突出；台海方向不確定不穩定性增多。大陸對台政策還是堅持「一國兩制、和平統一」的大政方針，推動兩岸關係和平穩定發展。

包承柯並表示，今年中共20大儘管對台政策根據形勢變化有些調整，但大陸對台政策的總體方略離不開「一國兩制、和平統一」的大方針，特別是中共總書記習近平在今年元旦賀詞中提出「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願」，「這是一個非常重要的歷史使命，已經擺在大陸對台工作的重要位置上來了」。

包承柯並指出，今年的會議多了一個新提法，即「既要增強歷史自信，看清祖國完全統一的時和勢始終在我們這一邊，又要樹牢底線思維，做好應對各種風險挑戰的思想準備和工作準備。」

包承柯認為，新提法主要在於要堅持一個中國的原則，堅持底線思維。