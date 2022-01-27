大陸國防部：美日在台灣問題陷得越深 將來會痛得越烈

據大陸國防部官網，針對美日近期大肆炒作台海議題，有專家認為，美日正把台海政策向實操作推進，大陸國防部發言人吳謙27日在例行記者會上說，「美日在台灣問題上陷得越深，將來會痛得越烈」。

吳謙說，「美日試圖介入台灣問題，是一個危險的動向。」在這個問題上，美日陷得越深，將來會痛得越烈。在捍衛國家主權和領土完整上，中國人民解放軍的決心意志堅如磐石，能力手段不斷增強，絕不只是說說而已。

吳謙指，「台灣是中國的一部分。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。造成當前台海緊張局勢的根源，是民進黨當局和台獨分裂勢力勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁。美日炒作台海議題，是在助長民進黨當局謀獨氣焰，給台獨勢力發出錯誤信號。這才是台海和平穩定的最大威脅。」

對於美日外長、防長近期舉行「2+2」線上會議並發表聯合聲明，指中國大陸正破壞基於規則的國際秩序，給地區和世界帶來挑戰。吳謙說，「所謂『中國威脅』是一則重複了千遍的謊言，早該被掃進歷史的垃圾堆。」他稱，反觀美日，不斷強化在東海、南中國海的軍事布勢，開展針對性極強的軍事挑釁行動，其背後折射出的冷戰對抗思維，值得國際社會高度警惕。