45家企業贊助北京冬奧 贊助收入超越歷屆

北京冬奧組委近日發表的報告顯示，北京冬奧會已簽約45家贊助企業，既包括中國銀行、中國石油等大型央企，也有首鋼集團、燕京啤酒、安踏、科大訊飛等國企和民企，以及普華永道等有海外投資背景的企業。對照國際奧委會歷屆冬奧會贊助收入數據，北京冬奧市場可實現的贊助收入，已超過以往歷屆冬奧同類數據。

據澎湃新聞，報告指出，在保持銀行服務、航空客運服務、乳製品、體育服裝、通信服務等25個傳統贊助類別的基礎上，新設立了城市更新服務、自動語音轉換與翻譯、創意光影秀服務、發電、生物可降解餐具等11個奧運贊助新類別，為更多企業贊助冬奧、開展冬奧行銷提供了機會。

可以看出，北京冬奧會的贊助企業類型豐富合理，既有中國銀行、中國石油、中國石化、國家電網、中國國航這樣的大型央企，也有首鋼集團、燕京啤酒、順鑫農業等北京市屬國有企業，還有安踏、青島啤酒、恒源祥、河北廣電、科大訊飛等國有企業和民營企業，以及普華永道、士力架等有海外投資背景的企業。

北京冬奧組委在2021年7月傳出的消息就顯示，對照國際奧委會官方網站公布的歷屆冬奧會贊助收入數據，北京冬奧會市場開發可實現的贊助收入，已經超過了以往歷屆冬奧會同類數據。

在北京冬奧會市場開發收入創造歷史的同時，也為中國企業增強實力，走向世界創造機遇，搭建平台，實現了共贏發展。

北京冬奧組委還引入「聯合排他」市場開發策略，先後促成中國石油和中國石化同時簽約成為官方油氣合作夥伴，青島啤酒和燕京啤酒同時簽約成為官方啤酒贊助商，既擴大了企業參與奧運的機會，也增加了冬奧會的贊助收入。

報告指，贊助企業的贊助模式也由單純廣告，轉向企業內部資源縱向整合，著力精準營銷。如中國銀行作為北京冬奧會官方合作夥伴，為北京、河北、黑龍江、吉林、新疆等十餘個省區市的冰雪項目提供授信支持，其中包括國家速滑館、首鋼滑雪大跳台、延崇高速等冬奧重點項目。截至去年9月，核定授信總量613億元（人民幣，下同），累計投入298億元。