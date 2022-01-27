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我代表團參加北京冬奧開閉幕式？ 陸委會：會整體評估

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會發言人邱垂正。圖／本報系資料照片
陸委會發言人邱垂正。圖／本報系資料照片

大陸國台辦昨以「中國台北代表團」稱呼我冬奧代表團，對於我方代表團是否要參加北京冬奧開閉幕活動？陸委會發言人邱垂正27日表示，政府會就代表團團員航班及選手參賽時間、防疫需求與當地疫情狀況，整體審慎評估，後續由體育署適時對外說明。

邱垂正在27日的例行記者會上表示，經政府盱衡整體情勢、國家利益與選手權益等，本屆北京冬奧，我方運動員將正常出賽，並考量我參賽人數有限，以及過往我官員都不出席的前例，將不派官方代表出席，由中華奧會率團赴陸，並由中華奧會辦理我選手體育競賽相關事務，與生活照顧服務等事宜，以維護我國選手權益。

邱垂正並呼籲，今年主辦方應遵守奧林匹克憲章的規範，不應以政治因素干擾賽事，打壓矮化我方，政府有關單位也會做好各種突發狀況的應變準備。

邱垂正說，中華民國是主權國家，台灣從不屬於中華人民共和國，兩岸互不隸屬是客觀事實。中國積極透過動員在陸台灣民眾，從事具有統戰目的活動，刻意營造兩岸同屬「一中」之假象，或是故意以「中國台北」此一錯誤名稱稱呼我代表團，這都改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實。

邱垂正最後稱，矮化與統戰作為，無法達到任何效果，只會徒增台灣民眾的反感。醒台灣民眾赴陸發展，能遵守兩岸條例規範，相關言行應考量台灣社會觀感。

邱垂正 北京冬奧 陸委會 國台辦

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