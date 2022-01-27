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回應歐盟訴訟 陸外交部：與立陶宛是政治問題非經濟問題

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅表示，中方與立陶宛之間是政治問題。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部發言人趙立堅表示，中方與立陶宛之間是政治問題。圖／取自大陸外交部網站

歐盟27日表示，將針對立陶宛問題向世界貿易組織（WTO）對中方提起訴訟。對此，中共外交部發言人趙立堅稱，中國一貫按照世貿規則行事。中國和立陶宛之間是政治問題，不是經濟問題。

歐盟指出，「這些看似歧視性且違反WTO規定的行為，正對立陶宛和歐盟其他地方的出口商造成損害，因為從其他歐盟國家出口的立陶宛相關產品也遭到（中國）刻意針對」。

對此，趙立堅表示，所謂中國對立陶宛進行「脅迫」，純屬無中生有、顛倒黑白。他強調，「中立之間的問題是政治問題，不是經濟問題」。

趙立堅還說，「中立之間的問題，是立方背信棄義，損害中國利益導致的問題，不是中方向立陶宛施加壓力的問題；中立之間的問題，是中立雙邊問題，不是中歐之間的問題」。

駐立陶宛台灣代表處（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）在去年11月18日於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）揭牌成立。北京當局以代表處名稱使用「台灣」一詞，其「損害中國國家主權和領土完整」為由，對立陶宛外交及經貿強力施壓，並要求歐洲企業將立陶宛自供應鏈排除。

立陶宛 歐盟 趙立堅 WTO

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