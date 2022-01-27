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朱鳳蓮來訪的合適時間？ 陸委會：兩岸疫情趨緩後

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會發言人邱垂正。圖／陸委會提供
陸委會發言人邱垂正。圖／陸委會提供

大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日以客語表示，希望有天能到台灣與客家鄉親交流，陸委會回應，歡迎「朱女士」適當時機訪台。對於何時為適當時機？陸委會發言人邱垂正27日表示，兩岸疫情趨緩後，盼朱女士能放下不必要的政治框架來台交流。

邱垂正27日在陸委會的例行記者會上表示，台灣社會具豐富多元、族群文化特色，客家文化核心在於忠義團結，開拓進取的精神，在台客家人與其他族群經過長期努力、打拚與付出，共同創造自由、民主、多元的台灣社會。

邱垂正說，如果朱女士確實有意願來訪，歡迎朱女士在兩岸疫情趨緩後，能夠敞開心胸，放下不必要的政治框架來台交流。陸委會將善盡地主之誼，相信朱女士在台期間的親身體驗，一定會對台灣民眾自由民主、多元開放的生活方式有更好的理解與認同。

至於朱鳳蓮26日稱，民進黨當局以「國家語言發展法」將客語等本土語文列為國家語言，包藏「去中國化」禍心。邱垂正表示，陸委會表示，台灣各族群使用的母語乃文化根本，也是文化的承載體。政府訂定「國家語言發展法」，是為促進各族群母語之傳承、復振及發展，並尊重語言文化的多樣性，完全沒有所謂「去中國化」或操作文化國族認同的問題。

邱垂正指出，政府呼籲陸方應以務實態度看待我方社會發展，停止政治操作與統戰分化，方能建構良性互動的兩岸關係。

國家語言 邱垂正 陸委會

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