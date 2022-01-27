王毅與布林肯通電話 要求停止在台灣問題上玩火打牌

根據中國大陸外交部網站消息，中國大陸國務委員兼外交部長王毅27日應約與美國國務卿布林肯通電話。王毅強調，中美關係當務之急是，美方應當停止干擾北京冬奧，停止在台灣問題上玩火打牌，停止打造各種反華遏華「小圈子」。布林肯則告訴王毅，美國的「一個中國政策」沒有改變。

新聞稿稱，王毅表示，當前中美雙方最重要的工作就是把中國大陸國家主席習近平去年11月與美國總統拜登視訊會晤達成的重要共識落到實處。

王毅指出，習近平在會晤中總結中美半個多世紀交往的經驗教訓，明確提出了「相互尊重、和平共處、合作共贏」三原則，為中美關係的健康發展指明了方向。

拜登對此作出積極呼應，並表示美國不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」、無意同中國發生衝突對抗，對外釋放了與上屆政府不同的積極信息。

王毅告訴布林肯，「但世人看到的是，美方對華政策的基調並沒有發生實質性變化，也未將拜登總統的表態真正落到實處。美方仍不斷推出涉華錯誤言行，使兩國關係受到新的衝擊。」

王毅說，今年是「上海公報」發表50周年。中美都無意改變對方是兩國關係正常化的前提，也應該成為中美未來和平共處的保障。疫情後的世界會面臨新形勢新挑戰，但大國競爭不是這個世界的主題，也解決不了美方和各國面臨的問題。

王毅指出，作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，中美要立足兩國人民根本利益，順應世界發展大勢，落實好兩國元首重要共識，必須把握中美關係的大方向，必須以實際行動踐行承諾，必須擴大兩國合作積極面，必須建設性管控分歧。

王毅強調，施壓只會讓中國人民更加團結，對抗阻止不了中國走向強大。當務之急，美方應當停止干擾北京冬奧會，停止在台灣問題上玩火打牌，停止打造各種反華遏華「小圈子」。

根據大陸外交部新聞稿，布林肯表示，美中兩國外長經常性溝通非常重要，他強調，拜登在兩國元首會晤中闡述的立場沒有變化。美中既有利益交集的地方，也存在分歧，美方願以負責任的態度管控分歧。美國的「一個中國政策」沒有改變。美方會為美國運動員參加北京冬奧加油，也祝願中國人民新春快樂。

布林肯並向王毅通報美方在烏克蘭等問題上的立場。王毅表示，解決烏克蘭問題，還是要回到「新明斯克協議」這一原點上。新明斯克協議得到聯合國安理會核可，是各方公認的基礎性政治文件，理應得到切實執行。只要是符合這一協議方向和精神的努力，中方都將支持。

王毅並呼籲各方保持冷靜，不做刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情。他強調，一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團為保障。

王毅說，在21世紀的今天，各方應當徹底摒棄冷戰思維，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，俄羅斯的合理安全關切應當得到重視和解決。