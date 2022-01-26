李克強：堅定打造市場化營商環境 對中外企業一視同仁

據央視新聞26日報導，陸國務院總理李克強與荷蘭首相呂特（Mark Rutte）視頻對話時表示，中國大陸堅定不移打造市場化、法治化、國際化營商環境，對於在華註冊的中外企業一視同仁。

李克強指出，中方支持成立中荷企業家委員會，方便與荷方在應對氣候變化、科技、現代農業等領域深化合作，歡迎荷方更多高質量農產品進入大陸市場。

此外，李克強也提到，中歐擁有廣泛共同利益，應堅持對話合作、相互尊重、平等相待，妥善處理矛盾分歧，努力推動中歐關係健康平穩發展。

近年來，李克強多次在公開場合表示，要持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，進一步壓縮外資准入負面清單，實現自貿試驗區負面清單製造業條目歸零，持續放寬服務業准入，讓中國大陸始終成為外商投資的「沃土」。

而李克強上一次與呂特通話是在去年12月23日，當時李克強表示，當前中荷關係發展良好，並稱，中方願同歐盟共同努力推動早日達成中歐投資協定。而呂特也回應，荷蘭期待歐中投資協定盡早達成，促進歐中關係更好發展。