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大陸對台「反獨促統」 陸委會：四個堅持是底線

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會發言人邱垂正。圖／本報系資料照片
陸委會發言人邱垂正。圖／本報系資料照片

針對大陸全國政協主席汪洋在2022年中共對台工作會議上的談話，陸委會26日表示，中共對台工作會議再次重複其「反獨促統」主張，但我方「四個堅持」是堅定不移的底線。

汪洋在25日的對台工作會議上表示，台海方向不確定不穩定因素增多，對台工作依然以「兩岸一家親」為主軸，堅決遏制「台獨」挑釁和外部勢力干涉。

陸委會表示，中共對台工作會議再次重複其「反獨促統」主張。對岸長期以來未能正視兩岸現實與尊重台灣民主體制，一再操作違背台灣民意的負面作為，完全是徒然無效的。

陸委會並呼籲，北京當局面對當前全球複雜情勢及其內外部嚴峻挑戰，首要工作應該是調整其脅迫恫嚇台灣的僵化思維與手段，方為務實處理兩岸關係正道。

陸委會表示，我政府兩岸政策始終一貫，不挑釁、不冒進，致力維護台海及區域和平穩定，堅定捍衛國家主權及民主自由。我方將堅持民主憲政體制、堅持兩岸互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持未來前途由台灣人民決定，這「四個堅持」是台灣主流民意，更是我方堅定不移的底線。

陸委會 中共

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