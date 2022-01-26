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美欲「授權撤離」在陸外交官 大陸批只會增加感染風險

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
外媒指美國政府因中國疫情防控措施準備「授權撤離」在中國外交官及其家人。大陸外交部26日表示，美方的決策邏輯令人費解。（圖／取自大陸外交部網站）
外媒指美國政府因中國疫情防控措施準備「授權撤離」在中國外交官及其家人。大陸外交部26日表示，美方的決策邏輯令人費解。（圖／取自大陸外交部網站）

外媒報導指出，美國政府因中國大陸疫情防控措施準備「授權撤離」在中國外交官及其家人。大陸外交部發言人趙立堅26日對此表示，「從最安全的地方撤出，只會極大增加美方人員感染的風險。並批評「美方的決策邏輯令人費解，難以自圓其說。」

路透報導，一些使館工作人員對美國政府不願意或不能保護美國官員免受嚴格的隔離措施感到不安，美國國務院可能準備「授權撤離」在中國大陸的外交官及其家人。

對此，趙立堅於26日的例行記者會上表示，中國大陸疫情防控嚴謹科學，防疫策略行之有效，也很好地保護了外國在華人士。中國防疫措施符合「維也納外交關係公約」、「維也納領事關係公約」等相關規定，充分照顧了外交領事人員的舒適度和正當權益。

他強調，中國目前無疑是世界上最安全的國家，「從最安全的地方撤出，只會極大增加美方人員感染的風險。美方的決策邏輯令人費解，難以自圓其說」，中方已就此向美方表示嚴重關切和不滿，希望美方遵守和配合中方防疫規定，認真對待中方立場和關切，慎重考慮所謂外交領事人員授權撤離問題。

美國 維也納 趙立堅

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