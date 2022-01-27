科研衛星 陸地探測1號A星發射

1月26日7時44分，中國大陸在酒泉衛星發射中心採用長征四號丙運載火箭，順利發射陸地探測一號01組A星。陸地探測一號01組衛星具全天候、全天時、多模式、多極化等特點，可滿足國土資源、地震、防災減災、測繪、林業等基礎地理信息獲取需求，並為實現可持續發展等全球目標提供太空觀測技術支持。

中新社報導，該星是科研衛星，由A、B星組成，運行於約600公里高度的準太陽同步軌道。雙星均配置L波段合成孔徑雷達（SAR）載荷，具備多種成像模式，最高分辨率3公尺，最大觀測幅寬可達400公里。陸地探測一號01組B星計畫2月底擇機發射。

雙星將充分利用L波段雷達波長，在植被區具有穿透能力的特性，可為解決條件複雜、地面調查難以到達地區的災害隱患早期識別，提供覆蓋範圍廣、測量點密度大、重複觀測頻率高的長波合成孔徑雷達數據。

陸探一號A星衛星副總設計師王文妍說，「衛星在地球軌道上進行不斷繞飛運動，所謂高精度『時空重訪』是指衛星經過一個回歸周期後，能够嚴格地回到初始目標點上空。」她進一步解釋，這裡的嚴格包括時間、空間的雙重約束，這是「陸探一號A星」能够完成地表形變監測，從而支撐地質災害預測的重要前提。

對於常規近地衛星而言，軌道保持控制精度通常在幾公里到幾十公里之間，而「陸探一號A星」的控制精度，由千米級提升至百米級，且約束條件由一維升級為三維。

受到各種因素影響，「陸探一號A星」飛行軌跡會有上下左右的變化，為確保衛星在飛行中盡量運行於規定的軌道「管道」內而不偏航，中國航天科技集團八院姿態軌道控制分系統團隊打造了以高精度管道導航與控制為核心的「自動駕駛系統」，讓衛星自主穩定行駛。

「陸探一號A星」的衛星軌道管道控制半徑可精確控制在350公尺以內，達到國際先進水平。