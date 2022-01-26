被稱「中國台北代表團」 陸委會：我國以中華台北參加北京冬奧

大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日在介紹台灣參加北京冬奧會時，稱「中華台北」為「中國台北代表團」。陸委會表示，本次我國組團赴陸參加北京冬奧，是依據「奧會模式」及1989年兩岸奧會負責人在香港簽署的協議；國台辦故意以「中國台北」此一錯誤名稱稱呼代表團，改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實。

朱鳳蓮26日在例行記者會上稱，「中國台北代表團」一行17人已註冊報名參加北京冬奧會，屆時將有5名台胞將傳遞聖火。

陸委會回應，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，即使中共透過動員在陸台灣民眾從事具有統戰目的的活動、刻意營造兩岸同屬「一中」之假象，或是故意以「中國台北」此一錯誤名稱稱呼代表團，都改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實。

陸委會並指，這些矮化及統戰作為並無法達到任何效果，只會徒增台灣民眾的反感而已。

陸委會並說，本次我國組團赴陸參加北京冬奧，是依據「奧會模式」及1989年兩岸奧會負責人在香港簽署的協議，以「中華台北(Chinese Taipei)」名稱參賽，絕不接受任何矮化我方地位的名稱，在此呼籲今年的主辦方，不應以政治因素干擾體育、或藉機打壓、矮化我方地位。

陸委會並指，對於我代表團參加「北京冬奧」所可能面臨陸方的政治操作與各種風險，政府有關單位也會做好赴陸參賽各種突發狀況的應變準備。