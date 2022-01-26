陸委會：歡迎「朱女士」適當時機訪台

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日在例行記者會上以客家語表示，希望有機會到台灣，與客家鄉親交流，並稱「自家人講自家話」。陸委會今日表示，歡迎「朱女士」適當時機訪台。

朱鳳蓮在今日的大陸國台辦例行記者會上回答台灣將把本土語言列入中小學必修課時說，「我是廣東梅州的客家人」。他並當場以客家話表示，希望有機會到台灣，與桃園、新竹、苗栗、屏東、美濃的客家鄉親面對面交流，尤其是用客家話交流，「自家人講自家話」。

對於是否樂見朱鳳蓮來台，以及朱鳳蓮能否來台，陸委會並未直接回應，但表示台灣社會具有豐富多元族群文化特色，客家文化的核心，在於忠義團結、開拓進取等精神，在台的客家人與其他族群經過長期的努力打拼與付出，共同創造了自由民主多元的臺灣社會。

陸委會指出，「我們歡迎朱女士於適當時機訪台，如果朱女士能夠放下僵化的意識型態，敞開心胸，親自體驗台灣社會的包容開放，尊重言論、新聞、宗教自由與人權價值，相信一定會對於臺灣的社會民情，有更好的理解。」

陸委會並表示，「朱女士稱中國是多民族、多語言、多文種的國家」，但近年國際社會普遍關注中國大陸民族發展與人權持續惡化情況，呼籲陸方善待其少數民族、宗教團體及異議人士，停止一切打壓或人權迫害，我方支持國際社會及國內團體展現對中國大陸境內受迫害群體的關注，也將持續捍衛自由、民主、人權等普世價值。