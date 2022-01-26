百度旗下集度汽車完成逾110億融資 量產車2023年問世

大陸科技巨頭百度旗下智慧汽車品牌集度26日宣布，已完成近4億美元（約新台幣112億元）的A輪融資，本輪融資由百度和戰略合作夥伴吉利共同增持。融資完成後，集度將持續加快研發與量產進程，首款汽車機器人概念車將於今年4月在北京車展發布，量產車型將於2023年面世。

路透報導，百度表示，未來集度將加大對於高級別自動駕駛、智慧座艙、智慧製造等相關領域尖端人才的引進與培養；加快智慧汽車市場用戶發展與營運的體系建設。

香港「經濟日報」報導，集度汽車CEO夏一平表示，集度自研的汽車機器人大腦、神經、軀幹都在高效發育，相信產品在交付時，一定會是一款標竿級的量產產品。

去年1月，百度發表聲明宣布，將成立一家公司，與汽車製造商浙江吉利控股集團合作生產智慧電動汽車，這家電動汽車公司將監督從汽車設計、製造到銷售的整個產業鏈；3月，集度成立並獲得超過3億美元的啟動資金。