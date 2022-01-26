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賴清德線上會晤美國會議員 國台辦：暴露謀「獨」本性

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

針對副總統賴清德過境美國洛杉磯，以線上會議與美國跨黨派國會議員會晤，並宣傳台灣民主成就，大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，賴清德的有關言論再次暴露其謀「獨」本性。民進黨當局慣於藉所謂「議會外交」拉攏滲透外國議員，製造謀「獨」活動獲得外部支持的假象。

朱鳳蓮稱，台灣是中國不可分割的一部分，「我們堅決反對我建交國與民進黨當局開展官方往來」。任何借「過境」或會見、偶遇等方式進行的美台接觸，都改變不了台灣是中國一部分的事實。

朱鳳蓮表示，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號。奉勸美國某些政客，停止「以台制華」的勾當，在涉台問題上玩火十分危險，玩火者必自焚。

她表示，賴清德的有關言論再次暴露其謀「獨」本性。「無論怎樣撒謊，無論編織什麼樣的稱謂，台灣都不是一個國家。祖國統一進程不可阻擋，台灣的未來除了與大陸實現統一，沒有其他選項」。

她批評稱，「民進黨當局上台以來，箝制言論，欺騙民眾，打壓異已，操弄民粹，製造族群對立，分化台灣社會，煽動兩岸對立，把民主當私器，假『民主』之名，行『綠色恐怖』之實，有何資格談『民主自由』？民進黨當局慣於打著『民主』幌子貼靠外部勢力，本質上是在國際上謀獨，只會損害台灣同胞的切身利益，破壞台海和平穩定。」

朱鳳蓮重申，「正告民進黨當局，台獨是絕路，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！」

副總統賴清德過境美國洛杉磯，24日清晨6時許抵機場即驅車前往飯店，隨後9時馬上展開與美國跨黨派議員會晤。

民進黨 美國 朱鳳蓮

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