香港新增100例本土確診 7例感染不明

香港今日新增107例新冠確診，香港衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，107例新增病例中，7例屬於輸入個案，100例為本土病例，當中有7例感染不明。

根據星島日報等港媒報導，在本土確診中，58例來自疫情重災區的新界葵涌邨。本月初香港爆發第5波疫情，以新界葵涌邨疫情狀況最為嚴峻，至今累計334名患者。

香港政府已圍封邨內兩幢大樓進行檢疫，餘5000名居民遭居家隔離。

張竹君表示，除了葵涌邨，部分相關個案出現小型爆發，涉及大廈保安、餐廳客人、商場及工地工作人員等。

除此之外，100例本土確診個案中，有7例源頭不明。今日有約130宗初步陽性個案，其中40多例是輸入個案，包啽1月25日抵港的RA409航班有20多例，以及同日抵港的EK384航班有10多例。