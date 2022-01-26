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駱惠寧：香港2場選舉成功舉行 煥然一新

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港中聯辦主任駱惠寧。圖／央視網
香港中聯辦主任駱惠寧。圖／央視網

香港中聯辦主任駱惠寧26日表示，隨著「港版國安法」實施，選舉制度修改完善，兩場重要選舉成功舉行，「愛國者治港」原則得到落實，「香港氣象一新」。

據陸媒央視新聞報導，駱惠寧發表以「讓歷史之光照亮香港未來」為主題的新春賀辭。

駱惠寧稱，過去一年，是香港開啟「一國兩制」新局面的一年。「一個由亂到治、開啟新局的香港告訴我們，一切反中亂港勢力妄想搞亂香港的圖謀永遠不會得逞。」

駱惠寧指出，香港的發展面臨挑戰，不進則退。但也要看到，香港獨有的優勢仍在，競爭的實力仍強，在新冠疫情衝擊下仍然實現了恢復性增長，全球競爭力排名依然靠前。

他又說，「更重要的是，世界的機遇在中國，香港的機遇在內地。只要把『發揮自身所長、對接國家所需』這篇大文章做好，香港就一定能在百年未有之大變局中有更大擔當，在建設現代化強國的新征程上有更大作為。」

香港 港版國安法

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