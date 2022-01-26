國台辦發言人盼訪台交流 陸委會：歡迎於適當時機訪台

針對中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天於記者會上表示，盼能赴台與客家鄉親面對面交流，陸委會晚間回應指出，「我們歡迎朱女士（朱鳳蓮）於適當時機訪台」，陸委會同時也呼籲陸方，善待其少數民族、宗教團體及異議人士，停止一切打壓或人權迫害，台灣將持續捍衛自由、民主、人權等普世價值。

對於朱鳳蓮表達希望訪台，陸委會今晚發表聲明回應指出，台灣社會具有豐富多元族群文化特色，客家文化的核心，在於忠義團結、開拓進取等精神，在台的客家人與其他族群經過長期的努力打拚與付出，共同創造了自由民主多元的台灣社會，「我們歡迎朱女士於適當時機訪台」。

聲明說，如果朱女士能夠放下僵化的意識型態，敞開心胸，親自體驗台灣社會的包容開放，尊重言論、新聞、宗教自由與人權價值，相信一定會對於台灣的社會民情，有更好的理解。

陸委會並表示，朱女士稱中國是多民族、多語言、多文種的國家，但近年國際社會普遍關注中國大陸民族發展與人權持續惡化情況，呼籲陸方善待其少數民族、宗教團體及異議人士，停止一切打壓或人權迫害，我們支持國際社會及國內團體展現對中國大陸境內受迫害群體的關注，也將持續捍衛自由、民主、人權等普世價值。